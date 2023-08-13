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«Китайцам понравилось»: Татарстанец развернул флаг республики на Великой Китайской стене
Житель Татарстана, студент университета Иннополис Эмиль Харисов развернул флаг республики на Великой Китайской стене. Отправляясь на обучение в КНР, он специально взял с собой один из главных символов родного региона, чтобы сделать знаменательное фото.
«Я флаг брал не чтобы в новости попасть, а для себя. В целом мне удалось сфоткаться с ним почти на каждой достопримечательности Пекина», – рассказывает Харисов, отмечая, что таким образом выражал любовь к своей республике.
В Китай студент из Иннополиса поехал на обучение от Пекинского университета BIT. Его сопровождали друзья из разных стран Европы. «Большинство ребят отметили, что флаг у нас очень красивый. Китайцам флаг тоже очень понравился, многие просили сфоткаться с ним – как дети, так и взрослые», – поделился впечатлениями студент.
Эмиль Харисов – уроженец поселка Джалиль Сармановского района Татарстана.
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