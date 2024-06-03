Китай заявил, что разведка Британии завербовала двух китайских чиновников

Британская разведка MI6 завербовала двух сотрудников центральных государственных органов КНР. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Министерстве государственной безопасности Китая.

Уличенные в сотрудничестве с MI6 – китайский гражданин по фамилии Ван, ранее обучавшийся в Великобритании по программе двусторонних обменов в сфере образования, и его жена по фамилии Чжоу.

Как указано в сообщении, на первом этапе Ван за высокую плату предоставлял британской стороне так называемые консалтинговые услуги. В дальнейшем он прошел профессиональную подготовку в MI6 и был отправлен в Китай. Позднее разведка Великобритании завербовала и его жену.

«В ходе тщательного тайного расследования были получены веские доказательства того, что Ван и Чжоу работают на британскую разведку. Таким образом, Лондон предпринял действия, подрывающие государственную безопасность Китая», – говорится в публикации.