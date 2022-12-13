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Экономика
13 декабря 2022  13:00

Китай запретил поставлять в Россию процессоры Loongson

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Китай запретил поставлять в Россию процессоры Loongson

КНР запретила экспорт процессоров Loongson в Россию и другие страны. Дело в том, что они производятся на базе оригинальной архитектуры LoongArch, которая применяется в военно-промышленном комплексе Китая, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, близкий к Минцифры РФ.

Источник отметил, что некоторые российские производители электроники уже начали тестировать такие чипы, однако после запрета купить их станет невозможно. «Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson», — добавил он.

Тем не менее гаджеты на данных процессорах доступны на китайских торговых площадках, поэтому, полагают эксперты, запрет может стать лишь формальным.

#Китай #экспорт
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