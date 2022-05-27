Китай закрыл воздушное пространство для Boeing и Airbus российских перевозчиков

Китай объявил о закрытии своего воздушного пространства для самолетов Boeing и Airbus, принадлежащих российским перевозчикам «Авиастар Ту» и iFly. Как сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, запрет коснулся авиалайнеров, «переставших соответствовать требованиям ИКАО/ИАТА».

Один из источников издания напомнил, что в мае власти Китая потребовали от всех авиакомпаний актуализировать электронные досье своих самолетов. Российская сторона выполнила это требование, однако не смогла предоставить документы, подтверждающие, что зарубежные борты официально сняты с регистрации за рубежом.

В связи с этим власти Китая, соблюдая международное авиазаконодательство, отказали в полетах на таких самолетах.

Источник уточнил, что такие требования предъявляются не только в Китае. Так, например, Турция запрещает полеты в страну или перелет через ее воздушное пространство самолетам с «двойной регистрацией», которые принудительно зарегистрированы в России.

C начала спецоперации на Украине страны Запада ввели санкции против российской авиаотрасли. Комментируя эту ситуацию, Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что прекращение лизинга самолетов — это обман российских партнеров, так как западные компании в «одностороннем порядке отказавшись от выполнения своих обязательств».