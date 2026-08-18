Китай заинтересован в расширении поставок сельхозпродукции из России

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Китай заинтересован в расширении поставок российской сельскохозяйственной продукции, прежде всего растительных масел, зерновых и продукции переработки. Об этом журналистам во время пресс-подхода рассказал эксперт Альянса КНР по развитию аграрной отрасли за рубежом Ли Вэй.

По его словам, среди наиболее востребованных товаров – рапсовое и подсолнечное масла. Перспективными направлениями он также назвал поставки ячменя, пшеницы, кормовой пшеничной муки, семян и других сельскохозяйственных культур.

«Китайские аграрии очень хотят выходить на российский рынок и принимать активное участие в торговле с Россией. Мы готовы участвовать в сборе урожая, хранении, распределении и логистике, а также заниматься переработкой сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью», – сказал Ли Вэй.

Эксперт отметил, что для отдельных видов российской аграрной продукции доступ на китайский рынок пока ограничен на законодательном уровне. При этом он выразил надежду, что в дальнейшем существующие ограничения будут сняты.

Одним из перспективных направлений сотрудничества Ли Вэй назвал совместную переработку сельскохозяйственного сырья. В частности, речь может идти о производстве пшеничной и кукурузной муки.