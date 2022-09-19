Китай выразил протест США в связи с заявлением Байдена о Тайване

Пекин выразил Вашингтону протест в связи с заявлением Президента США Джо Байдена о том, что вооруженные силы страны будут защищать Тайвань при конфликте между островом и Китаем. Об этом передает ТАСС.

«Высказывание американской стороны грубо нарушает принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совестных коммюнике, а также является существенным отступлением от важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня», — заявила официальный представитель китайского МИД Мао Нин.

Она подчеркнула, что такая риторика американского лидера направляет ошибочный сигнал силам, выступающим за независимость Тайваня.

Ранее Джо Байден в интервью каналу CBS обещал, что Штаты выступят в защиту Тайваня при попытке Пекина развязать военный конфликт, «в том случае, если будет беспрецедентная атака». При этом американский Президент подчеркнул, что Вашингтон не поощряет стремления Тайбея к обретению независимости от КНР, несмотря на сотрудничество с островом.