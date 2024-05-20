Китай ввел санкции против трех компаний США и заставил одну из них заплатить штраф

Министерство коммерции Китайской Республики внесло три компании США в перечень ненадежных организаций. Такие санкции КНР ввел «против американцев» за продажу оружия Тайваню, сказано в документе, опубликованном на сайте ведомства.

Под ограничениями General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems и Boeing Defense, Space & Security. Такая мера необходима, чтобы защитить суверенитет, безопасность и интересы развития Китая, уточнили в министерстве. Теперь этим фирмам запретили заниматься торговлей с Китаем и инвестировать в КНР. Руководителям компаний также запрещено въезжать на территорию республики.

Помимо этого, Минкоммерции заявило, что Boeing Defense, Space & Security должна заплатить штраф, размер которого в два раза больше суммы контрактов на продажу оружия Тайваню.

Министерство также призывает китайские предприятия быть осторожными при взаимодействии с американской компанией Caplugs – ее подозревают в содействии обходу санкций против Lockheed Martin Corporation и Raytheon Missiles & Defense. Напомним, последних двух внесли в список ненадежных организаций в феврале 2023-го. Против Caplugs вводятся меры экспортного контроля: китайские компании должны гарантировать, что их продукция не поставляется подсанкционным организациям через Caplugs.