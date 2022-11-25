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Ру Тат
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Здоровье
25 ноября 2022  08:43

Китай второй день подряд ставит новый антирекорд по заражению коронавирусом

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В Китае выявили 32 тыс. 943 новых случая заражения коронавирусом. Это — максимум за время пандемии. Антирекорд обновляется уже второй день подряд, показатели предыдущих суток выросли еще на 4%.

Среди новых случаев заражения более 90% — бессимптомные. Подавляющее большинство заразились внутри страны. Максимум случаев выявлен в южной провинции Гуандун, на втором месте Пекин.

Во многих регионах жителям рекомендуют сократить контакты и не выходить из дома без необходимости, передает ТАСС.

Прежде максимальный прирост инфицированных в Китае был зафиксирован 14 апреля – 29 411 случаев. 

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