Китай в сердце Татарстана: как прошел праздник драконьих лодок в Казани

Сегодня в акватории казанского озера Нижний Кабан прошли гонки на лодках «Дракон». Мероприятие называют также «китайским Сабантуем», и не удивительно, ведь помимо самих состязаний гостям предлагается большое количество разных активностей. О том, как жители и гости города ловили китайские вайбы, – в репортаже «Татар-информа».





Концерт с китайскими студентами и мастер-класс по написанию иероглифов

Ставшие уже традиционными в Казани гонки на лодках «Дракон» прошли сегодня в акватории озера Нижний Кабан неподалеку от нового здания театра имени Камала. В этом году праздник включен в программу «нулевого дня» III Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Сам китайский праздник Дуаньу, он же День драконьих лодок, имеет древнюю историю и включен в список нематериального культурного наследия Китайской Народной Республики.

Основная площадка расположилась по периметру нового театра. На главной сцене для гостей подготовили праздничный концерт с участием китайских студентов, которые учатся в Казани, а также творческих коллективов Татарстана. А рядом проходили различные мастер-классы: по написанию иероглифов, игре в го и китайским спортивным играм.

Фото: телеграм-канал Агентства инвестиционного развития РТ

Если же говорить о центральном событии праздника, то гонки проводятся на специальных лодках, украшенных головой и хвостом дракона. В каждой из них находятся барабанщик, задающий ритм, десять гребцов и рулевой. По правилам в составе команде обязательно должна быть хотя бы одна женщина. В этом году за звание чемпиона боролись 18 команд от различных предприятий Татарстана.

«Еще одна визитная карточка Татарстана»

Гонки на лодках «Дракон», которые проходят в столице Татарстана уже в пятый раз, стали одной из визитных карточек республики. Об этом заявил Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо на открытии состязаний.

«Хочу поблагодарить [присутствующего здесь вице-премьера – министра промышленности и торговли РТ] Олега Владимировича Коробченко за то, что с его помощью соревнования уже стали еще одной яркой визитной карточкой республики», – заявил консул.

Он подчеркнул, что особый символизм состязаниям этого года добавляет то, что мероприятие проходит в рамках форума «РОСТКИ», что демонстрирует динамику обмена опытом между Татарстаном и Китаем.

«Гонки – традиционный праздник с двухтысячелетней историей. Это не просто спортивное мероприятие, но и взращение духа единства и упорства. Спорт объединяет разные народы. И сегодняшнее мероприятие позволит вам почувствовать уникальное очарование китайской культуры», – заключил Сян Бо.

Олег Коробченко в свою очередь также подчеркнул, что День драконьих лодок позволяет его гостям окунуться в культуру и обычаи китайского народа.

Фото: телеграм-канал Агентства инвестиционного развития РТ

«Мы все знаем про Китай, но мало кто глубоко погружен в его культуру. И мы хотим нашим праздником чуть-чуть приблизить к этой прекрасной стране», – заявил вице-премьер РТ.

К слову, еще до открытия соревнований Коробченко тепло приветствовал каждую команду спортсменов. Кому-то он просто желал удачи, с некоторыми шутил или фотографировался на помять, а также записывал короткие видео.

Одна из лодок перевернулась в первом заплыве

После официальной части зрители распределились по набережной озера вдоль ограждений в ожидании первого заплыва, в котором приняли участие шесть команд. Команды долго не могли выровняться на стартовой линии, что только подогревало интерес к происходящему.

Не обошлось и без эксцессов – в первой же гонке одна из лодок перевернулась и вся ее команда оказалась в Кабане. К счастью, дежурившие на праздники спасатели тут же помогли спортсменам выбраться из прохладной казанской воды.

В целом же праздник оставил впечатление не грандиозного народного гулянья, а дружеской встречи – среди зрителей то и дело звучали приветствия старых знакомых, которые выбрались в этот день всей семьей, чтобы поближе познакомиться с китайской культурой.

Видео автора