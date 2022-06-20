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Ру Тат
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Экономика
20 июня 2022  10:39

Китай в мае нарастил закупки нефти из РФ до рекордного объема

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Китай за май увеличил закупки нефти в России примерно на четверть.Такой месячный объем поставок стал рекордным сообщает агентство Reuters.

«Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55 процентов по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков», — утверждает издание.

Отмечается, что объем поставок в прошлом месяце достиг почти 8,42 млн тонн, что эквивалентно примерно 1,98 мнл баррелей в сутки. 

Топливо экспортируется в Китай по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан и по морю из европейских и дальневосточных российских портов.

 

 

#нефть #Китай
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