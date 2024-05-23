Китай в этом году нарастил на 37% поставки авто в Россию

Китайская Республика за январь-апрель текущего года отправила в РФ 237 тыс. легковушек на 3,5 млрд долларов. Это на 37% больше, чем за аналогичный период 2023-го, пишет РИА Новости.

Отмечается, что пик поставок пришелся на апрель (79,4 тыс. штук), а минимум – на февраль (44,8 тыс.). Примерно одинаковое количество авто пришло в январе (54 тыс.) и марте (59 тыс.).

Согласно статистике, в РФ идет 14,7% от всего авторынка Китая – то есть самая большая доля. Еще 7,4% приходится на Мексику и 6,6% – на Бразилию.

Напомним, что за весь 2023-й Китай экспортировал в РФ легковых машин на 11,5 млрд долларов. Еще на 328 млн долларов КНР поставила в Россию автобусов и на 598 млн долларов – грузовиков и спецтранспорта.