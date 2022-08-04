Китай стреляет баллистическими ракетами близ Тайваня

Народно-освободительная армия Китая запустила в четверг 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды рядом с Тайванем. Ракеты были выпущены в воды, окружающие северную, южную и восточную части острова, уточняет Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на военное ведомство.

Сегодня с утра Вооруженные силы Китая провели боевые стрельбы в шести акваториях вокруг Тайваня. При этом впервые во время учений ракеты с обычной боевой частью пролетят непосредственно над Тайванем, стараясь поразить условные цели к востоку от его побережья.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в прошлый вторник. Власти КНР заявили, что это угрожает целостности страны и привели армию в боевую готовность.