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Ру Тат
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Политика
4 августа 2022  13:48

Китай стреляет баллистическими ракетами близ Тайваня

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Народно-освободительная армия Китая запустила в четверг 11 баллистических ракет серии Дунфэн в воды рядом с Тайванем. Ракеты были выпущены в воды, окружающие северную, южную и восточную части острова, уточняет Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на военное ведомство.

Сегодня с утра Вооруженные силы Китая провели боевые стрельбы в шести акваториях вокруг Тайваня. При этом впервые во время учений ракеты с обычной боевой частью пролетят непосредственно над Тайванем, стараясь поразить условные цели к востоку от его побережья.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси в прошлый вторник. Власти КНР заявили, что это угрожает целостности страны и привели армию в боевую готовность.

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