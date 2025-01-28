Китай и Индия перестали покупать нефть из России - СМИ

Китай и Индия перестали закупать нефть из России с поставкой в марте из-за увеличившихся затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США, пишет Reuters.

По словам трейдеров, премия российского «черного золота» ESPO выросла на 3–5 за баррель по сравнению с ICE Brent. Как следствие, ставки фрахта для танкера типа «Афрамакс», плывущего в КНР, увеличились на несколько миллионов долларов.

По данным самой крупной нефтеперерабатывающей индийской компании Indian Oil Corp, импорт российской нефти сократился в текущем финансовом году (заканчивается 31 марта). По итогам 10 месяцев этого фингода доля российской нефти в импорте компании «упала» до 25% (-5% по сравнению с прошлым финансовым годом). Однако финансовый директор компании Анудж Джайн отметил, что дефицита нефти нет и компания продолжит покупать сырье из России, если им предложат «разумные скидки».

Ранее Соединенные Штаты ввели санкции против российского энергосектора. В итоге около 180 танкеров попали под ограничения. Как писал Bloomberg, Индии откажут в разгрузке танкеров, которые попали под санкции Штатов. Позже, как писал Reuters, США потребовали, чтобы Индия разгрузила танкеры с нефтью из РФ до 27 февраля.