Китай разворачивает торговлю к России: почему так происходит и при чем тут Казань?

Владимир Путин и Си Цзиньпин ставили задачу нарастить к 2024 году объем торговли до $200 млрд. Совместными усилиями удалось достигнуть этой цели досрочно

Фото: kremlin.ru

Перевыполнение плана

В самом начале 2023 года Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поставили задачу нарастить к 2024 году объем торговли до $200 млрд. Совместными усилиями удалось достигнуть этой цели досрочно.

Еще в октябре прошлого года Путин во время переговоров с китайской делегацией во главе с Си Цзиньпином говорил о своих ожиданиях относительно цифр товарооборота с Китаем.

«Вы только что упомянули о нашей задаче достичь $200 млрд товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад – $200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена», – оптимистично заверил глава государства.

В начале октября, когда это говорилось, впереди еще был целый квартал, и он существенно добавил объем в общей сумме товарооборота. В конечном счете товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордных $240,11 млрд, увеличившись на 26,3% по сравнению с прошлым годом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Слагаемые российско-китайской торговли

Согласно распространенным данным ведомства, экспорт из Китая в РФ за этот период вырос на 46,9%, составив около $110,97 млрд. Импорт российских товаров увеличился на 12,7% и составил $129,14 млрд, а сальдо торговли осталось положительным для России.

По стоимости основная часть импортируемых Китаем из РФ товаров приходится на энергоносители – нефть, природный газ и уголь. Среди прочих ключевых статей ввозимой номенклатуры – медь и медная руда, древесина, топливо и морепродукты. КНР экспортирует в Россию широкий перечень продукции – автомобили, смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

Высокий прирост импорта из Китая объясняется довольно просто: Поднебесная стала наиболее доступным рынком для закупок техники. Кроме того, потребительская активность в России в прошлом году росла, а российская экономика пережила радикальную трансформацию во внешнеэкономической сфере (во многом вынужденную). Недружественные России страны существенно сократили свои объемы товарооборота с Россией, а дружественные, напротив, существенно их увеличили.

Что касается взрывного роста экспорта в Китай, то здесь объяснение то же. Для России оказались закрыты внешние рынки, особенно европейские, и произошла переориентация экспортных поставок (особенно в части энергоносителей) в сторону дружественных стран, к которым в полной мере относится Китай.

Основная часть импортируемых Китаем из РФ товаров приходится на энергоносители – нефть, природный газ и уголь Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Китай роняет Запад

Объем внешней торговли Китая в 2023 году сократился на 5% и составил $5,93 трлн, также сообщили в Главном таможенном управлении КНР. Согласно данным ведомства, экспорт страны за 12 месяцев составил $3,38 трлн, уменьшившись на 4,6%. Импорт снизился на 5,5%, до $2,55 трлн. Таким образом, положительное сальдо Китая за указанный период достигло порядка $823 млрд, сократившись примерно на 6% по сравнению с 2022 годом.

При этом для Китая российский рынок стал одним из немногих направлений, где поставки росли, экспорт в США и Европу за год сократился более чем на 10%. При этом поставки в Россию выросли значительнее, чем куда-либо еще: в Африку китайский экспорт увеличился на 7,5%, в Индию — на 0,8%, по всем остальным направлениям отмечался спад, в том числе в страны ЕС — на 10,2% (в том числе в Германию — на 13%), в США — на 13,1%.

То есть мы видим, что у Китая тоже происходит существенная переориентация экспортных поставок в пользу России. Сказывается еще тот факт, что в прошлом году Китай стал одним из главных каналов параллельного импорта для России. Правда, переориентация китайских поставок в сторону России, Африки, Индии не перекрывает падение экспорта в страны ЕС и США, поэтому мы видим общее сокращение всего китайского экспорта на 4,6%. Здесь еще есть над чем работать китайским товарищам.

Увы, но падение экспорта в страны ЕС и США во многом объясняется санкционной политикой против Китая. Военная операция России на Украине изменила подход западных держав к своей стратегии в отношении КНР. Здесь сейчас идет самая настоящая санкционная война. Страны Запада вводят все новые и новые санкции против китайских компаний, обосновывая их подозрениями в лояльности к России. Кроме того, западные страны пытаются воздействовать на торговлю Китаем в части продукции двойного назначения. В ответ на западные санкции Китай отвечает своими санкциями. Так, например, 16 февраля 2023 года министерство коммерции КНР добавило две американские компании – Lockheed Martin и Raytheon Missiles and Defense (подразделение Raytheon Technologies) – в список «ненадежных организаций» из-за продажи оружия Тайваню. Эти предприятия больше не могут участвовать во внешнеэкономической деятельности, связанной с Китаем.

Понятно, что взаимная санкционная война Китая со странами Запада в конечном итоге ведет к сокращению объемов взаимного товарооборота.

Компания Haier инвестировала в Татарстан более 23 млрд рублей, создано 2,8 тыс. новых рабочих мест Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А что Татарстан?

В Татарстане рост товарооборота с Китаем показывает самый настоящий бум – речь идет о кратном увеличении. По итогам только первого полугодия 2023 года товарооборот приблизился к сумме $1,5 млрд — это в 2,3 раза выше аналогичного периода 2022 года.

В конце 2023 года Раис Татарстана Рустам Минниханов сообщил ТАСС, что товарооборот между Татарстаном и Китаем превысит в этом году $2 млрд, взаимная торговля продемонстрировала значительный рост

«Сегодня у нас есть много примеров успешно работающих китайских компаний. Среди них хочу отметить компанию Haier, которая инвестировала в Татарстан более 23 млрд рублей, создано 2,8 тыс. новых рабочих мест. Также мы работаем и в рамках других инвестпроектов, таких как «Камасталь», Midea, и других, — сказал Минниханов.

В Татарстан из Китая поступают транспорт, оборудование и другая продукция, в том числе химическая. Татарстан экспортирует каучук, пластмассы, топливо, сельскохозяйственные и другие товары.

На взрывной рост татарстанской торговли с Китаем, безусловно, повлияла и проводимая в нашей республике политика открытости для китайских торговых партнеров. Все больше и больше китайцев открывают для себя Татарстан, получают оперативную информацию о привлекательности нашей республики для инвестиций и торговли. Этому способствует активная работа наших министерств и ведомств по продвижению Татарстана в китайском информационном поле, а также проведение разнообразных форумов и выставок с участием китайских партнеров.

Например, Генеральный консул КНР в Казани Сян Бо особо отмечает проведенный в сентябре 2023 года форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который стал важной платформой для развития межрегионального сотрудничества двух стран. Этот форум станет регулярным ежегодным событием и, безусловно, добавит узнаваемости нашей республики для китайских товарищей. Что, в свою очередь, приведет к еще большим цифрам товарооборота между Татарстаном и Китаем.