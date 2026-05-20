Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года

Китай принял решение продлить безвизовый режим для российских граждан до 31 декабря 2027 года, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что решение принято для дальнейшего упрощения обменов людьми между двумя странами. Граждане России, имеющие обычные заграничные паспорта, могут въезжать в Китай без визы на срок не более 30 дней для ведения бизнеса, туризма, осмотра достопримечательностей, посещения родственников и друзей, а также транзита.

Китайская сторона готова совместно с российской продолжать усилия по повышению удобства взаимных поездок граждан двух стран, добавил Го Цзякунь.

Напомним, Китай с 15 сентября 2025 года ввел годовой пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян – обладателей общегражданских загранпаспортов. В декабре президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в Россию на срок до 30 дней без виз.