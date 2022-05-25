Китай призвал создать коридор для вывоза зерна из России и Украины

Из-за кризиса на рынке зерна необходимо срочно создать «зеленый коридор» для обеспечения экспорта из России и Украины, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

«В нынешней ситуации международное сообщество должно содействовать прекращению огня как можно скорее, чтобы обеспечить “зеленый коридор” для экспорта зерна из России и Украины», — передает его слова «Интерфакс».

Во время видеоконференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок дипломат подчеркнул, что Китай всегда будет принимать участие в решении вопросов, важных для мирового сообщества. Пекин готов поддерживать связь со всеми сторонами и в вопросе поставок зерна.