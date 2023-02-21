Китай призвал прекратить делать заявления вроде «сегодня – Украина, завтра – Тайвань»

Китай призвал ряд стран немедленно прекратить накалять украинский кризис и перестать делать заявления вроде «сегодня – Украина, завтра – Тайвань». Об этом на форуме «Ланьтин» в Пекине заявил китайский министр иностранных дел Цинь Ган, передает ТАСС.

«Мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, прекратить сваливать ответственность на Китай, прекратить поднимать шум вроде «сегодня — Украина, завтра — Тайвань», — заявил он.

Остров управляется собственной администрацией с 1949 года. Официальный Пекин считает его одной из китайских провинций.

Напряженность вокруг Тайваня обострилась после визита в августе 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса. На следующий день после завершения рабочей поездки Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.