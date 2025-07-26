Китай предложил создать глобальную организацию по сотрудничеству в сфере ИИ

На Всемирной конференции по искусственному интеллекту, стартовавшей в Шанхае, премьер Госсовета КНР Ли Цян выступил с инициативой создания новой международной структуры — Всемирной организации сотрудничества в области ИИ, сообщает ТАСС.

Выступая на открытии форума, он подчеркнул, что Китай готов не только делиться собственными технологическими достижениями, но и активно участвовать в формировании глобальных механизмов регулирования искусственного интеллекта.

«От имени китайского правительства я предлагаю учредить Всемирную организацию сотрудничества в сфере искусственного интеллекта», — заявил Ли Цян. Он добавил, что КНР намерена внести больше «китайской мудрости» в процесс международного регулирования ИИ и предложить миру эффективные решения в этой быстро развивающейся области.

Премьер также призвал мировое сообщество к объединению усилий для обеспечения безопасного, справедливого и устойчивого развития искусственного интеллекта, которое будет способствовать общему благополучию человечества.

Всемирная конференция по ИИ проводится ежегодно с 2018 года и собирает представителей правительств, бизнес-элиты, научных кругов и отраслевых экспертов со всего мира для обсуждения ключевых векторов развития технологий искусственного интеллекта и международного сотрудничества.