Китай предложил нарастить расчеты с РФ в национальных валютах

Чтобы снизить влияние санкций, Россия и Китай могут нарастить расчеты в национальных валютах. Эта и другие меры рассматривались на встрече председателя Совфеда Валентины Матвиенко и председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

По словам последнего, санкции Запада уже негативно сказались на торгово-экономическом и инвестиционном партнерстве РФ и КНР. Однако страны могут предпринять меры, которые позволят свести риски и последствия к минимуму.

«Во-первых, мы можем через нынешние имеющиеся механизмы сотрудничества укреплять координацию и реализовывать имеющиеся проекты и в дальнейшем расширять расчеты в национальных валютах», — подчеркнул Ли Чжаньшу.

Помимо этого, он предложил расширить сотрудничество между российским Дальним Востоком и северо-востоком КНР, в формате Волга — Янцзы и задействовать общественные платформы

Несмотря на то что некоторые китайские компании испытывают трудности финансирования и проблемы с логистикой в РФ, КНР настроена оптимистично. Пекин уверен, что Москва разработает необходимые меры, чтобы противостоять санкциям и предоставить больше преференций китайским партнерам.

«Мы категорически выступаем против злоупотребления Западом односторонними санкциями, экстерриториальное применение санкций и шантаж также неприемлемы для китайской стороны», — заключил он.