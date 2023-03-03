Китай потребовал от США прекратить продажу оружия Тайваню

Китай решительно выступает против возможной сделки Соединенных Штатов с Тайванем по продаже боеприпасов для американских истребителей F-16 и снаряжения на сумму более 600 млн долларов. Из-за этого американским властям было сделано строгое представление, заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

«Действия США являются грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезно нарушают принцип „одного Китая“ и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, наносят серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая, а также создают серьезную угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе», — приводит слова китайского чиновника РИА Новости.

По мнению китайской стороны, озвученному представителем Минобороны КНР, Штаты должны прекратить вмешиваться в тайваньский вопрос и усугублять напряженность в Тайваньском проливе.

Ранее Пентагон одобрил возможную сделку по продаже Тайваню вооружения. Администрация США официально уведомила Конгресс об этом решении. Теперь у американских парламентариев есть месяц на рассмотрение потенциальной сделки.