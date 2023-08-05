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Китай потребовал объяснений от России из-за «недружественного отношения» к туристам
Посольство Китая в Москве потребовало объяснений из-за ситуации с пятью туристами, которым отказали во въезде в РФ. Предварительно, их не пустили в страну и аннулировали визы из-за нарушения российского законодательства – несоответствия пункта въезда с тем, который был указан при оформлении документов. Об этом сообщает РИА Новости.
В официальном аккаунте посольства в WeChat заявили, что ситуация не соответствует «нынешним дружественным китайско-российским отношениям» и противоречит сообщениям МИД об отсутствии дискриминационной политики в отношении граждан КНР.
«29 июля пятерых граждан Китая, которые хотели на машине въехать из Казахстана в Россию через пункт пропуска Караузек в Астраханской области, остановили, аннулировали им туристические визы и отказали во въезде на территорию страны», — написано в соцсети.
Сотрудники посольства встретились с представителями МИД, погранслужбы, Федеральной службы безопасности и другими ведомствами и назвали случившееся «жестоким и чрезмерным правоприменением» в отношении граждан Китая.
«Посольство Китая в РФ потребовало от российской стороны провести тщательное расследование злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников пограничного контроля и предоставить Китаю удовлетворительный ответ», — говорится в заявлении.
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