Китай поддержал проект российской резолюции в ООН по расследованию о «Северных потоках»

КНР поддержала проект российской резолюции в Совбез ООН по расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток». Об этом со ссылкой на постпреда Китая при организации Чжан Цзюня сообщает ТАСС.

«Мы слышали призыв от членов Совета Безопасности провести расследование взрыва, считаем этот запрос оправданным. Мы поддерживаем проведение обсуждений в Совете Безопасности ООН, а также принятие надлежащих мер, чтобы обеспечить ясную картину произошедшего и привлечь тех, кто это сделал, к ответственности», — подчеркнул он.

Напомним, что в проекте РФ призвала созвать независимую международную комиссию юристов, которая проведет беспристрастное расследование диверсии. Документ могут вынести на рассмотрение уже на этой неделе.