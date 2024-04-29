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Китай озабочен планами Японии ужесточить контроль экспорта полупроводников
Власти Китая серьезно обеспокоены планами Японии ввести экспортный контроль за некоторыми видами полупроводников. Об этом заявил журналистам представитель Министерства коммерции КНР, сообщает пресс-служба ведомства.
По оценке китайского чиновника, предложенные Японией меры «серьезно повлияют на нормальную торговлю между китайскими и японскими предприятиями», а также «нанесут ущерб стабильности глобальных цепочек поставок».
В связи с этим Пекин призвал Токио «исходить из общей ситуации в двусторонних экономических и торговых отношениях, оперативно исправлять неправильные решения и совместно поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек».
При этом представитель китайского министерства заверил, что его страна «примет необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов предприятий».
Ранее Правительство Японии рассказало о планах ужесточить контроль за экспортом технологий. Речь идет, в частности, о сканирующих электронных микроскопах, используемых для анализа изображений наночастиц, и транзисторах с затвором, применяемых для улучшения конструкции полупроводников.
Кроме того, в Токио хотят обязать компании оформлять лицензии на поставки криогенных КМОП-схем, используемых в квантовых компьютерах, и на сами квантовые компьютеры. Для таких поставок во все страны (включая и наиболее благоприятствуемых торговых партнеров — Южную Корею, Сингапур и Тайвань) потребуются разрешение должностных лиц, ответственных за экспортный контроль.
Эти меры призваны улучшить контроль экспорта технологий, которые могут быть использованы в военных целях, замечает агентство Bloomberg.
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