Китай ответил на тарифы Трампа пошлинами на нефть, СПГ и машины из США

В ответ на инициированные Президентом США Дональдом Трампом 10-процентные тарифы на всю китайскую продукцию КНР вводит пошлины в 10% на импорт из Штатов нефти и сельскохозяйственной техники и в 15% — на импорт каменного угля и сжиженного природного газа. Об этом сообщило китайское Государственное управление по регулированию рынка, пишет агентство Bloomberg.

ТАСС при этом уточняет, что пошлиной в 10% будут также облагаться поставки американских многолитражных автомобилей и пикапов.

Кроме того, Министерство коммерции КНР проинформировало, что Китай вводит экспортный контроль в отношении товаров, содержащих вольфрам, теллур, висмут, молибден и индий.

Помимо этого, в список ненадежных компаний включены PVH Corp. (владелец брендов Calvin Klein и и Tommy Hilfiger) и Illumina (занимающаяся секвенированием генов фирма, которая недавно заключила партнерское соглашение с компанией Nvidia по внедрению нейросетей в сферу здравоохранения). Они могут ожидать ограничений на продажи и деятельность в Китае, запрета на инвестиции и штрафов, поясняет Bloomberg.

Пекин также инициировал расследование в отношении корпорации Google из-за предполагаемых нарушений антимонопольного законодательства.

Китайская сторона объявила об ответных мерах после того, как анонсированные Дональдом Трампом дополнительные 10-процентные тарифы на всю продукцию из КНР вступили в силу. Министерство коммерции Китая сочло эти пошлины нарушающими правила Всемирной торговой организации и указало на их «вопиющий характер».