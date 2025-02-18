Китай наращивает импорт масла из Татарстана

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С начала 2025 года Китай значительно увеличил импорт нерафинированного растительного масла из Татарстана. Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в республике проверили 1,36 тыс. тонн продукции перед отправкой в КНР, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего с 9 января по 18 февраля исследовано 265,5 тонны подсолнечного масла, 660 тонн рапсового и 435 тонн льняного. Все образцы соответствуют требованиям безопасности КНР. По итогам проверки выданы необходимые сертификаты, включая сертификат здоровья и документ о отсутствии ГМО.

По данным ведомства, подсолнечное масло остается самым востребованным у китайских покупателей. За два года объем проверенной продукции в лаборатории вырос с 22 тонн в 2023 году до 3,3 тыс. тонн в 2024-м. Помимо Китая, небольшие партии масла отправлялись в Турцию и Таджикистан.

В 2024 году Татарстан экспортировал в Китай 16,3 тыс. тонн рапсового масла и 456,5 тонны льняного.