Рекордный оборот и сотрудничество: что Раис РТ обсуждал с генконсулом КНР

Раис РТ Рустам Минниханов встретился с новым генконсулом Китая в Казани Цзян Сяояном, назначенным на эту должность в октябре.





Раис Татарстана Рустам Минниханов и генеральный консул Китайской Народной Республики Цзян Сяоян

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Новый генконсул КНР в Казани и рост товарооборота с Китаем

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным консулом Китайской Народной Республики в Казани Цзян Сяояном. Стороны обсудили взаимодействие в сфере экономики, образования, науки и культуры – на фоне рекордного товарооборота между республикой и КНР, который по итогам 2025 года достиг 3,35 млрд долларов.

За последние годы Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономике Татарстана: по итогам 2025 года объем торговли между республикой и КНР достиг 3,35 млрд долларов. Взаимодействие ведется в рамках 8 соглашений, также подписано порядка 30 договоров о сотрудничестве с отдельными муниципалитетами республики.

Сегодня на встрече в Доме Правительства РТ Минниханов поздравил Цзян Сяояна с вступлением в должность и выразил уверенность, что достигнутые показатели сотрудничества покажут дальнейший рост.

Цзян Сяоян Фото: пресс-служба Раиса РТ

Цзян Сяоян был назначен новым генеральным консулом КНР в Казани 21 октября 2026 года. Ранее этот пост занимал Сян Бо, который сейчас возглавляет посольство Китая в Ираке.

Цзян Сяоян родился в 1970 году, в 1992-м поступил на работу в МИД Китая, работал на разных должностях в Департаменте стран Европы и Центральной Азии, в посольствах Китая в Киргизии, Белоруссии, Туркменистане, Азербайджане и России, с 2022 по 2026 год был генеральным консулом Китая в Хабаровске.

Раис Татарстана на встрече с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсяном Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Образец отношений»: Как строится сотрудничество с провинцией Шаньдун

В последние годы российско-китайские отношения развиваются бурными темпами. Ярким примером тому стало сотрудничество регионов двух стран – Татарстана и Шаньдуна.

Раис Татарстана 23 сентября 2026 года встретился с губернатором провинции Шаньдун Чжоу Найсяном. Он отметил беспрецедентно высокий уровень отношений между Россией и Китаем, назвав их образцом того, как должны строиться отношения между государствами.

«За последние годы Китай стал ключевым иностранным инвестором в экономике республики – данный показатель вырос в 20 раз и продолжает увеличиваться», – отметил Минниханов.

Он напомнил, что Шаньдун стал первой провинцией, с которой Татарстан подписал соглашение о сотрудничестве, еще в 2008 году. По словам Минниханова, образование занимает важное место в сотрудничестве Татарстана и Китая: в вузах республики сейчас учатся более 2 тыс. студентов из КНР, при этом совместные проекты в области научных исследований и прикладных разработок пока развиваются недостаточно активно.

«Сегодня мы делаем очень важный шаг на пути развития двусторонних связей в научно-образовательной сфере. Проект создания Российско-Китайского университета передовых технологий КРуТех – это уникальная инициатива, которая не имеет аналогов в богатой истории взаимоотношений наших стран», – отметил он.

Меморандум о создании университета подписали в мае во время официального визита президента России Владимира Путина в Китай. На первом этапе в проект войдут 11 университетов Татарстана и 14 вузов Шаньдуна; запуск совместных образовательных программ по инженерным, цифровым и биомедицинским специальностям, а также промышленному дизайну запланирован на 2027 год.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Заместитель губернатора Шаньдуна Сунь Симинь рассказал о системе образования провинции и отметил большой потенциал сотрудничества с Татарстаном.

«Истинная дружба не знает расстояний, совместными усилиями мы приведем сотрудничество в образовании на новый уровень», – сказал он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Дроны и форум «РОСТКИ»

В Казани в августе уже в четвертый раз проходила деловая программа форума «РОСТКИ: Россия и Китай», на котором обсуждалось в том числе развитие низковысотной экономики. Татарстан должен стать одним из центров новой беспилотной экономики России, заявил Минниханов на сессии «Низковысотная экономика: новый контур городской мобильности».

«Мы готовы рассматривать новые форматы взаимодействия, включая совместные пилотные проекты, создание зон отработки технологий и логистических коридоров. Убежден, что обмен компетенциями, совместные инициативы способны стать прочной основой долгосрочного российско-китайского партнерства в этой сфере», – сказал он.

Низковысотная экономика – одно из наиболее перспективных направлений технологического развития, в котором Россия и Китай способны выстраивать эффективное взаимодействие, отметил Минниханов.

«Мы видим, каких впечатляющих масштабов достигла индустрия в Китае. Убежден, что в России сосредоточен значительный потенциал, который необходимо раскрывать в тесной кооперации с китайскими коллегами», – подчеркнул он.

Напомним, что накануне в Татарстане создали межведомственную рабочую группу по развитию низковысотной экономики.