«Китай и Россия будут работать сообща»: в Пекине прошла встреча МИД РФ и КНР

Накануне МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Пекин для проведения переговоров с главой МИД Китая Ван И. В числе обсуждаемых тем были сотрудничество РФ и КНР, взаимодействие с ООН, БРИКС, ситуация на Украине.

По словам Ван И, Китай считает бесперспективными любые международные мероприятия, которые игнорируют позицию России и продвигают абсолютно пустую, ультимативную так называемую «формулу мира» Зеленского.

«Известные 12 пунктов, которые Китай выдвинул в прошлом году, четко совершенно формулируют необходимость, во-первых, учитывать первопричины этого конфликта и, во-вторых, в усилиях по урегулированию добиваться устранения этих причин, прежде всего в контексте обеспечения равной неделимой безопасности в том числе и в Европе, но и в целом в мире», - цитирует Лаврова РИА «Новости».

По словам Лаврова, экономические пробелы, которые создаются в результате незаконной политики односторонних санкций, будут решаться в рамках БРИКС и ШОС. Министр также добавил, что глава МИД Китая накануне изобрел формулу «двойного противодействия против двойного сдерживания».

«Китай и Россия будут работать сообща, чтобы развивать новые движущие силы глобального развития и прогресса», - сообщил Ван И.

Будучи важными крупными державами и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия несут важную международную ответственность за содействие решению острых вопросов, считает МИД Китая.

Ван И также подчеркнул, что основа взаимоотношений России и Китая – принцип неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон.

«Необходимо выступать против любых форм гегемонии и запугивания, против менталитета холодной войны, провоцирования раскола и конфронтации, а также активно продвигать построение Сообщества единой судьбы человечества», – заявил Ван И.