Китаевед Каменских: Возвращение Тайваня неизбежно

Кандидат исторических наук, доцент Центра европейских и азиатских исследований МГУ-ППИ в городе Шэньчжэне Михаил Каменских поделился с «Татар-информом» своим видением истории «Тайваньского вопроса» и перспектив ее разрешения. Агентство публикует этот взгляд на ситуацию исследователя-китаеведа.

На фоне недавнего визита Президента США [Дональда] Трампа в Китай многие СМИ вновь обратились к истории и путям решения т. н. «Тайваньского вопроса». Хотя со стороны кажется странным, почему это решение должно зависеть от Президента США?

Справедливо подчеркнуть, что «Тайваньский вопрос» – это исторически наследие Гражданской войны в Китае. И по всем международным нормам и принятым документам это внутренние дела Китая, не терпящие иностранного вмешательства. У Китая никогда не было межгосударственных или международных отношений по двум берегам Тайваньского пролива, как и не было двух Китаев. Воссоединение Китая – это национальный вопрос, вопрос национальных чувств. Идея разделения Китая противоречит чувствам китайской нации и чувству исторического единства.

Еще 26 июня 1983 года Дэн Сяопин в разговоре с Ян Лиюем, профессором Сетон-Холлского университета в Нью-Джерси, осудил попытки некоторых стран создать «два Китая», «полтора Китая» и т. д. (именно в этой беседе была впервые выдвинута концепция «Одна страна, две системы» – прим. Т-и). В своих «6 пунктах» в отношении Тайваня Дэн Сяопин отказался от термина «освобождение» применительно к Тайваню, потому что нельзя освободить китайский народ от китайского правительства или один китайский народ от другого. Китайский народ един.

Китай всегда находил возможности мирного решения сложных международных проблем. Воссоединение с Гонконгом и Аомэнем (до 1999 года – португальская территория Макао, ныне специальный административный район Макао – прим. Т-и) положило конец вековому унижению Китая, означая признание Китая как суверенного государства и несправедливости колониальной политики прошлого. Участие иностранных государств, их попытки влиять на процесс воссоединения выглядят как напоминание, что Китай по-прежнему является полуколониальной страной и не вправе решить свои проблемы без консультаций с сильными державами. Но XIX век уже прошел, а XX век показал губительность националистических идеологий, в XXI веке страны учатся жить ради многополярного мира и развития. И политика Китая органично вписывается в новый мировой порядок.

Дэн Сяопин писал: «Мы должны завершить дело, которое не успели сделать наши предшественники. Если тайваньские власти пойдут на это, то история вспомнит добрым словом Чан Кайши, его сына [Цзян Цзинго] и всех, кто старался объединить Китай». Обе стороны Тайваньского пролива всегда планировали воссоединить Китай.

Сегодня курс, взятый националистическим правительством Тайваня, – это создание новой, некитайской нации на базе китайской культуры. Современная мировая история знает много примеров создания новых наций на базе националистической идеологии. К сожалению, большинство из них – это кровавые страницы истории. Как правило, создание новой нации всегда сопровождается насилием и гражданской войной. Что потеряют жители Тайваня, если останутся китайцами? Ничего. А что они приобретут в случае воссоединения? Очень многое, включая новые экономические возможности и точки роста по обе стороны пролива. Многое получит и материковый Китай. А что получат жители Тайваня, если станут новой нацией? Итог предсказуем: территориальные споры, война за историческое наследие и прямая конфронтация «двух Китаев».

В заключение отмечу, что возвращение Тайваня в Китай неизбежно. Последний аргумент «против», который имел значение в 1990-е годы, – это уровень жизни. В 1990-е годы Цзян Цзинго отверг «9 пунктов» Е Цзяньина (выдвинуты в 1981 году тогдашним формальным главой КНР – председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей маршалом Е Цзяньином – прим. Т-и), полагая, что воссоединение невозможно из-за разницы в уровне жизни, и многим тайваньцам эта политика была ясна. Сегодня, когда уровень жизни и доходов в материковом Китае и Тайване выравниваются, тайваньской власти всё сложнее объяснить населению, почему оно должно быть некитайским, а жители – «некитайцами». Последний аргумент, который у них остался, – это военное вторжение. Но этого вторжения не будет, а значит, популярность идей конфронтации будет падать. Здравый смысл одержит верх, китайцы по обе стороны пролива не будут стесняться своей истории и обвинять друг друга за прошлое. И это является прочной базой на пути неизбежного воссоединения Китая.