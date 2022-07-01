Киссинджер назвал три варианта финала конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться тремя способами, рассказал журналу Spectator экс-госсекретарь США Генри Киссинджер.

Первый из сценариев является наиболее выгодным для России: она возьмет под контроль большую часть Донбасса вместе с «основными промышленными и сельскохозяйственными районами» и «полосой земли вдоль Черного моря».

«В таком случае роль НАТО будет не столь решающей, как считалось прежде», — уверен эксперт.

Во втором случае Россию могут вытеснить из Крыма, который вошел в состав Федерации задолго до начала спецоперации. Однако, заметил Киссинджер, этот сценарий приведет к эскалации конфликта. Третий вариант является возвращением к ситуации до начала специальной военной операции.

«Нерешенные вопросы можно будет обсудить на переговорах. Ситуация, вероятно, будет заморожена на некоторое время», — уточнил специалист.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Он подчеркнул, что главной целью Вооруженных сил РФ станет защита мирного населения, а также денацификация и демилитаризация Украины.