Кислородные шлемы ковидному госпиталю РКБ подарила Ассоциация предпринимателей-мусульман

Для лечения и кислородной поддержки тяжелых пациентов инфекционного госпиталя РКБ Татарстана благотворительный фонд Ассоциация предпринимателей-мусульман России передал кислородные шлемы. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Фото: фонда Ассоциация предпринимателей-мусульман России

Шлемы будут промежуточным этапом кислородной поддержки между маской и ИВЛ.

«Такие шлемы, в первую очередь, нужны для обеспечения кислородом пациента с комфортными для него условиями. Шлем, в отличии от маски, ничего не натирает, в нем удобнее кушать и двигать головой», – объяснил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии инфекционного госпиталя РКБ Ильдар Муслимов.

Ранее специалисты РКБ уже прошли профобучение для использования подобной методики.

Благотворителем может стать любой желающий через фонд Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ.