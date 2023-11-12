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Кисида заявил о самой большой угрозе безопасности Японии со времен Второй мировой войны
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявляет, что его страна столкнулась с самой серьезной угрозой безопасности со времен Второй мировой войны. Об этом передает РИА Новости.
«Япония находится в самой суровой и сложной ситуации в сфере безопасности в послевоенную эпоху», — заявил политик.
По мнению Кисиды, это происходит на фоне полетов бомбардировщиков России и Китая над Японским морем. Он призвал заложить необходимый объем военного бюджета и принять «решительные меры» для укрепления обороноспособности страны.
Кисида добавил, что они начнут разрабатывать ракеты для отражения потенциальных ударов по стране.
В Министерстве иностранных дел России не единожды уже заявляли, что после начала спецоперации официальный Токио взял откровенно враждебный курс в отношении Москвы – вводит санкции, передает Киеву оружие, разжигает русофобские настроения в японском обществе, а также способствует росту военной активности рядом с дальневосточными рубежами России по линии НАТО.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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