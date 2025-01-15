Киселев ответил на претензии Армении к передаче «Вести недели»

Гендиректор агентства «Россия сегодня» телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что не может сказать, из-за какого высказывания в передаче «Вести недели» посла России в Армении Сергея Копыркина выразили протест в МИД республики. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.

«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать, — поделился телеведущий с изданием.

Ранее стало известно, что посол России был вызван в МИД Армении. Ему передали ноту протеста в связи с заявлениями, прозвучавшими в программе Киселева. В документе говорится, что эти высказывания являются «искусственно генерируемыми нарративами, направленными против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».