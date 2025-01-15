Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Киселев ответил на претензии Армении к передаче «Вести недели»
Гендиректор агентства «Россия сегодня» телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что не может сказать, из-за какого высказывания в передаче «Вести недели» посла России в Армении Сергея Копыркина выразили протест в МИД республики. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.
«Не понимаю, какое конкретно высказывание задело армянских братьев. Пока нечего комментировать, — поделился телеведущий с изданием.
Ранее стало известно, что посол России был вызван в МИД Армении. Ему передали ноту протеста в связи с заявлениями, прозвучавшими в программе Киселева. В документе говорится, что эти высказывания являются «искусственно генерируемыми нарративами, направленными против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»