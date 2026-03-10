Кирьяков: «Краснодар» проиграл «Рубину» из-за поля и недовосстановления после ЦСКА

Фото: rubin-kazan.ru

Известный российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал поражение «Краснодара» в выездном матче 20-го тура РПЛ против казанского «Рубина» (1:2). По его мнению, результат стал следствием совокупности факторов, связанных с физическим состоянием команды и качеством газона.

Кирьяков отметил, что ключевую роль сыграло состояние поля в Казани.

«В Казани было тяжелое поле. Плюс был тяжёлый матч в Кубке с ЦСКА. Недовосстановление тоже могло повлиять. Потратили много сил — была бойня», — заявил «Чемпионату».

Он обратил внимание, что после кубкового противостояния с армейцами «Краснодар» не смог показать свой привычный футбол.

«ЦСКА и «Краснодар» были не похожи на себя в последних матчах РПЛ. На этом фоне соперники смотрелись предпочтительнее. «Рубин» лучше приспособлен к такому полю, что было в матче с «Краснодаром». Пару дней надо было потренироваться. А вот «Краснодар» не был похож на себя. Не смогли продемонстрировать свои сильные качества. На первое место в таких условиях выходят физические кондиции. Преимущество техники нивелируется», — резюмировал Кирьяков.