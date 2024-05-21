Кирпичная стена рухнула на сотрудницу зернохранилища в РТ, женщина погибла

Кирпичная стена зернохранилища обрушилась на 44-летнюю сотрудницу, женщина скончалась на месте. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Трагедия произошла накануне в селе Тутаево Апастовского района РТ. По версии следствия, женщина проводила уборку помещения, когда под тяжестью зерна на нее обрушился фрагмент одной из кирпичных стен зернохранилища. В результате полученных травм женщина скончалась на месте.

Следователями по факту нарушения требований охраны труда возбуждено уголовное дело.