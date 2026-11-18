Фото: пресс-служба ГК «Кирпич Холдинг»

ГК «Кирпич Холдинг» подписала соглашения о сотрудничестве с тремя крупными дилерами на Международной строительной неделе БРИКС, которая прошла в Казани с 10 по 13 ноября. На форуме компания также представила продукцию своих кирпичных заводов.

Экспозиция на стенде компании стала наглядным подтверждением вертикально интегрированного подхода холдинга: от производства строительных материалов до возведения жилых и коммерческих объектов. Посетители стенда смогли ознакомиться с линейкой керамического кирпича, выпускаемого предприятиями холдинга. В экспозиции были представлены образцы продукции с разных производственных площадок – в том числе варианты с различной цветовой палитрой и фактурой.

Стенд компании посетила делегация нашей республики во главе с заместителем премьер‑министра Правительства Республики Башкортостан Рустемом Газизовым. В ходе визита вице‑премьер ознакомился с ключевыми проектами компании и обсудил перспективы развития производства. Стоит отметить, что диалог с представителями власти подчеркнул важность взаимодействия бизнеса и государства для достижения отраслевых целей.

Фото: пресс-служба ГК «Кирпич Холдинг»

Важным результатом участия холдинга в Международной строительной неделе БРИКС стало подписание ряда соглашений о сотрудничестве с крупными дилерами – АкБарс Керамик, Торговой компанией «Горизонт» и «СнабГрад».

«Международная строительная неделя БРИКС зарекомендовала себя как стратегическая площадка для формирования долгосрочных деловых альянсов и обмена передовым отраслевым опытом. Для нашей компании участие в форуме – это возможность наглядно продемонстрировать прозрачность бизнес-процессов и системность управленческих подходов, а также синхронизировать с рынком реалистичные планы дальнейшего развития. Мы отмечаем высокий интерес профессионального сообщества к нашим технологическим и управленческим решениям», – подчеркнул учредитель ГК «Кирпич Холдинг» Марат Арсланов.

Первая Строительная неделя БРИКС прошла в Казани с 10 по 13 ноября на площадке «Казань Экспо». Мероприятия форума собрали более 42 тысяч участников и посетителей из 81 региона России и 17 стран. По итогам события подписали 102 соглашения на общую сумму более 20 млрд рублей. В рамках форума на площади 4,1 тыс. кв. метров работали две выставки – строительных материалов и недвижимости. Свою продукцию и проекты представила 191 компания из 19 регионов России, а также ОАЭ, Азербайджана и Белоруссии. Деловая программа включала 137 мероприятий.