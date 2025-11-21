Кировский губернатор вручил в Казани «Золотую Звезду» родным Героя РФ Эдуарда Сабирова

Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

Сегодня в столице Татарстана родственникам посмертно удостоенного звания Героя России Эдуарда Сабирова, уроженца Вятскополянского района Кировской области, передали медаль «Золотая Звезда». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Кировской области.

В торжественной церемонии приняли участие врио командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майор Александр Корнев и губернатор Кировской области Александр Соколов.

«Хочу вас заверить, что имя нашего героя, Эдуарда Рафисовича Сабирова, будет навсегда в наших сердцах. Мы сделаем все, чтобы увековечить его память на его родине, будем всегда рядом с вами. В ближайшее время будет открыта памятная табличка на школе, где он учился, а также появится «парта героя», – заверил Александр Соколов.

Губернатор отдельно обратился к сыну погибшего военнослужащего – Дамиру. «Твой отец – герой, и тебе расти с пониманием, что ты сын героя. Дай Бог тебе это чувство пронести в себе навсегда, пусть оно поможет стать тебе настоящим мужчиной, как и твой отец», – сказал он.

Генерал-майор Александр Корнев в свою очередь заявил, что Эдуард Сабиров был настоящим офицером, который «с честью и достоинством выполнял свой воинский долг в борьбе с фашистской нечистью».

«Бесстрашие и отвага, высокий профессионализм, умение принимать грамотные решения в сложной обстановке и беззаветная любовь к Родине – это те качества, за которые гвардии капитана Сабирова уважали товарищи по службе», – добавил врио командующего ВДВ.

Эдуард Сабиров родился в 1997 году в поселке Красная Поляна Вятскополянского района Кировской области. В школе активно проявлял себя в интеллектуальных и спортивных состязаниях, занимался лыжными гонками и дзюдо, а в старших классах увлекся военно-спортивной подготовкой, стал курсантом Центра специальной подготовки имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова. Именно там он совершил свой первый в жизни прыжок с парашютом и решил связать свою жизнь с Вооруженными силами.

После окончания Михайловской военной артиллерийской академии Сабиров был назначен на должность командира взвода – старшего офицера на батарее гаубичного артиллерийского взвода 56-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ.

В Министерстве обороны России отмечают, что офицер проявил мужество и героизм в ходе специальной военной операции. Неоднократно, рискуя жизнью, срывал прорывы противника, оказывал помощь раненым бойцам, обеспечивал продвижение российских войск. За время службы был удостоен двух орденов Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и медали Суворова.

Седьмого октября 2024 года в районе Коренево, руководя огнем батареи под постоянными обстрелами и налетами, Эдуард Сабиров в результате удара дрона по командно-наблюдательному пункту получил ранения, несовместимые с жизнью. Похоронен на своей малой родине. Указом Президента РФ Владимира Путина за проявленное мужество и героизм гвардии капитану Эдуарду Сабирову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.