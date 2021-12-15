Киркоров в пиджаке со стразами заменил Тарасову на съемках финала «Ледникового периода»

Известный эксперт, заслуженный тренер СССР и комментатор по фигурному катанию Татьяна Тарасова почувствовала себя плохо накануне съемок финального выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале. Ее заменил народный артист России Филипп Киркоров, сообщает Sport24.

Поп-звезда появился на съемках проекта в серебряном пиджаке со стразами. В рамках финала проекта участники покажут свои лучшие номера, чтобы определить победителя. В «Ледниковом периоде» участвуют пары, составленные из звезд спорта с представителями шоу бизнеса.

Напомним, что ведущей проекта является олимпийская чемпионка по фигурному катанию, уроженка Татарстана Алина Загитова. А ее главная соперница – двукратная чемпионка мира – Евгения Медведева участвует в проекте в паре с известным тиктокером Даней Милохиным.