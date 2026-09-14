Киркоров назвал «своей девушкой» Алексееву, которой признался в любви в Казани

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Певец Филипп Киркоров назвал «своей девушкой» победительницу конкурса «Мисс БРИКС ­– 2026» Валентину Алексееву, которой народный артист признался в любви в Казани во время «Новой волны».

«Посвящаю песню своей девушке красивой», – сказал Киркоров, имея ввиду Алексееву, перед тем, как исполнить свою песню «Луиза», передает StarHit.

Напомним, что во время конкурса «Новая волна – 2026» в Казани Киркоров признался Алексеевой в любви, назвав ее «королевой его сердца».