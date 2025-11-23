news_header_top
Общество 23 ноября 2025 10:07

Кириллица станет обязательной в названиях объектов строительства и ЖК с 2026 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закон о защите русского языка в публичном пространстве начнет действовать в России 1 марта 2026 года. Как сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова в беседе с РИА Новости, документ обязывает использовать кириллицу в названиях жилых комплексов и других объектов капитального строительства.

Она пояснила, что новые правила закреплены, в том числе, в поправках к закону «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Согласно этим изменениям, объекты, которые будут вводиться в эксплуатацию после вступления закона в силу, должны получать названия, выполненные исключительно на кириллице.

Казакова отметила, что русский язык имеет статус государственного, и потребность граждан видеть вокруг себя – на улицах, в магазинах, кинотеатрах и поликлиниках – надписи на понятном родном языке остается высокой. По ее словам, корректировки в законодательстве отражают этот общественный запрос и направлены на усиление языковой среды.

