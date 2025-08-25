Солист «Иванушек» Туриченко на «Новой волне» в Казани рассказал о своей детской мечте

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко рассказал журналистам на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» о какой игрушке мечтал в детстве. На красную дорожку фестиваля артист пришел с супругой Дарьей.

«Я играл с какими-то ветками, камнями, у меня не было игрушек. Я хотел маленький «Камаз», мне его не купили, я плакал. А потом появилась машинка скорой помощи. Но ее у меня взял друг поиграть и не вернул. Поэтому я продолжил играть с камнями и ветками», - отметил музыкант.

Туриченко сообщил, что в детстве также играл в футбол и хоккей.

«Во дворе у нас была горка, зимой мы ее водой заливали, катались на всем - на картоне, на дверях от холодильника. Мы находили аккумуляторы, разбирали их. Такая обычная дворовая жизнь», - добавил он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

По словам артиста, сейчас «Иванушки» готовятся к большому концерту, посвященному 30-летию группы, который пройдет в Москве. Кроме того, он готовится к своим сольным концертам в Минске и Санкт-Петербурге.

Туриченко убежден, что для артиста самое главное - это востребованность.

В четвертый день конкурса «Новой волны» прошел творческий вечер группы «Иванушки International». Хиты из ее репертуара на сцене концертного зала New Wave Hall исполнили Shaman, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Сергей Лазарев, лидер группы «Рондо» Александр Иванов и другие артисты.

Композитор и певец Игорь Николаев, композиторы и продюсеры Игорь Матвиенко и Игорь Крутой исполнили песню «Колечко».

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и продлится до 26 августа.