Кирилл Тремасов: Банк России ведет работу по достижению устойчиво низкой инфляции

Банк России ведет планомерную работу по обеспечению ценовой стабильности, заявил директор Департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов на пресс-конференции после общественных консультаций по обзору денежно-кредитной политики на базе Волго-Вятского главного управления Банка России.

«Большинство центральных банков мира задумываются о том, какой показатель лучше использовать для таргетирования (установления целевого показателя — прим. Т-и). Этот вопрос стоит с того момента, как центральные банки начали переходить в режим таргетирования инфляции, то есть с начало 90-х. Накопленный за это время опыт показал, что именно индекс потребительских цен стал общепринятой практикой. Таргетирование каких-то других показателей — это, скорее, исключение из правил», — отметил он, отвечая на вопрос «Татар-информа».

По словам спикера, в США таргетируется дефлятор потребительских расходов, тогда как подавляющее большинство центральных банков — индекс потребительских цен. Главное преимущество этого метода — понятность.

«Если мы скажем, что начинаем таргетировать базовый индекс потребительских цен, я думаю, в обществе возникнет масса вопросов. Возникнет недоверие. Именно на доверии базируется эффективность денежно-кредитной политики, способность заякорить инфляционные ожидания. Поэтому выбор индекса потребительских цен — это во многом вопрос доверия», — заметил Кирилл Тремасов.

Он сообщил, что сегодня проводится большая работа по обеспечению ценовой стабильности, то есть устойчиво низкой инфляции. Поэтому в докладах Центрального банка ежемесячно публикуются обзоры о динамике инфляции.

«Такую же аналитику мы предоставляем в докладе о денежно-кредитной политике. Принимая решение по ключевой ставке, мы уделяем внимание тому, что происходит с устойчивой частью инфляции. Если какие-то факторы временные, то денежно-кредитная политика, как правило, не реагирует на временные факторы, влияние которых, по нашим оценкам, будут исчерпаны на коротком горизонте», — резюмировал директор Департамента денежно-кредитной политики.