Кирилл Семенов: «Поставленная цель не выполнена, о позитиве говорить не приходится»

Фото: ak-bars.ru

Центрфорвард «Ак Барса» Кирилл Семенов категорично оценил итоги финального противостояния с ярославским «Локомотивом». Нападающий заявил, что не видит никаких поводов для радости в серебряных медалях турнира, так как главная задача не была выполнена.

«Нужно спокойно выдохнуть и проанализировать ситуацию, что произошло, — заявил Семенов журналистам. — Найти позитив? Если вы стремитесь занимать вторые-третьи места, то, может быть, это хороший результат. Я сказал, что поставленная цель не достигнута, кубок не выигран. Поэтому говорить о каком-то позитиве на данный момент не приходится. Каждый спортсмен хочет быть победителем. Когда занимаешь второе место, это бьет по самолюбию команды. Нас огорчает результат», – цитирует хоккеиста «Ак Барса» корреспондент «ТИ-Спорта».

Казанский клуб остановился в шаге от главного трофея лиги. Выбив по ходу плей-офф минское «Динамо» и магнитогорский «Металлург», в решающей серии «Ак Барс» не смог обыграть действующих чемпионов, ярославский «Локомотив».