Кирилл Семенов получил третий штраф в марте за симуляцию

Фото: ak-bars.ru

Нападающий казанского «Ак Барса» Кирилл Семенов вновь наказан за нарушение правил. Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, это уже третий подобный штраф для хоккеиста с начала марта.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод, произошедший в матче между «Ак Барсом» и московским «Спартаком». По итогам разбирательства было принято решение наложить на Семенова наказание по пункту 1.40 статьи 29 Дисциплинарного регламента, который предусматривает санкции за симуляцию. Сумма штрафа не уточняется.

«Ак Барс» с 88 очками в активе занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции.