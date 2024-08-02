Кирилл Семенов: «Нетаньяху провоцирует Иран, рассчитывая на военную поддержку США»

«По сути, Израиль убил того, с кем должен был вести диалог»

Как вы оцениваете этот инцидент, или убийство Исмаила Хании?

Это, конечно, переворачивает весь стол на Ближнем Востоке. Этим шагом Нетаньяху решил сбросить все настройки, которые там были. С того момента, когда весь переговорный процесс начался, мы видим, что его продолжение вряд ли возможно будет теперь. Все попытки с февраля 2024 года найти какую-то общую позицию для прекращения огня в Газе, скорее всего, сведены на нет. Потому что Хания был одним из переговорщиков, прорабатывал позицию ХАМАСа. По сути, Израиль убил того, с кем должен был вести диалог. Нетаньяху, по сути, добился того, что снял с себя обвинение, что Израиль выдвигает невыполнимые условия. А здесь он сделал такой шаг, чтобы сам ХАМАС вышел из переговоров. Это для того, чтобы США не давили на Нетаньяху по этому вопросу. Тель-Авив сейчас провоцирует Иран на ответные действия, рассчитывая на поддержку своей военной кампании со стороны Вашингтона.

Вроде США публично одергивают Израиль, пытаются остановить конфликт или как-то его ослабить. Но что теперь будут делать США и насколько самостоятелен был Израиль в решении по устранению Хании?

Здесь сами США находятся в заложниках у Израиля. Американцы стали соучастниками этого преступления. Понятно, что израильские самолеты не могли вылететь без согласования с американскими военными. Но тут речь прежде всего о том, что Израиль подставляет американцев. Если операция по ликвидации Хании действительно была проведена через воздушное пространство Ирака, то там сохраняется контроль США, это фактически делает американцев соучастниками.

На совещании в Иране было озвучено намерение о военном ответе Тегерана по отношению к Тель-Авиву. На что Иран может пойти при самом радикальном варианте?

Тут можно весь список мер перечислять. Прежде всего, удары по Израилю. Если назовут прямо американцев соучастниками, то могут быть удары по базам в Ираке, в Сирии, может быть эскалация в Ливане. Я думаю, для Ирана репутационная потеря здесь самая значительная. Это удар по столице, по Тегерану. А Хания накануне своей смерти встречался с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Наверное, весь маршрут отслеживался. Но все равно эта ситуация могла поставить под удар и руководство Ирана. И для них сейчас это серьезный вызов. Теперь им нужно отреагировать таким образом, чтобы впредь Израилю было неповадно. Есть возможность у Ирана так сейчас отреагировать или нет? Это вопрос дискуссионный. Поэтому однозначно нельзя сказать. Это в любом случае серьезное испытание для нового президента Ирана. Было решение о том, что удар должен быть. Красный флаг – знамя возмездия было поднято. Военные специалисты сейчас думают, как это сделать наилучшим для Ирана образом.

Нетаньяху сейчас просто создает условия, чтобы не дать Ирану сохранить лицо Фото: © Алексей Никольский / РИА Новости

«У Нетаньяху нет выхода. Если он уйдет с поста, его посадят»

Немного непонятны мотивы Израиля. Военная операция в Газе затянулась, и подавляющее большинство стран в мире осуждают Израиль. Среди них многие западные страны и даже члены НАТО. Зачем Израилю это продолжать?

У Нетаньяху нет выхода. Если он уйдет с поста, его посадят. Не только за преступления по коррупционным схемам с подводными лодками и тому подобное, но еще и за военные преступления. Поэтому ему нужно продолжать идти до конца. Просто я думал, что он дождется Трампа. Чтобы Трамп оказался в Белом доме. Он гораздо лучше настроен к Израилю, чем Байден.

Любые горячие фазы конфликтов рано или поздно заканчиваются. Как вы думаете, как и на чьих условиях закончится нынешнее обострение на Ближнем Востоке?

Самый приемлемый вариант, что Иран нанесет ответный удар, на который Израиль не очень и отреагирует. Но сам Нетаньяху сейчас просто создает условия, чтобы не дать Ирану сохранить лицо. Каждый виток эскалации выходит на новый уровень. Израиль сам заставляет Иран реагировать серьезнее, чем раньше. Но есть вариант, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан не готов к эскалации и он может несколько отыграть назад. Но это будет серьезный удар по его позиции в Иране. Любые уступки Израилю серьезно ослабляют его статус президента.

Но в Иране ведь лидер Али Хаменеи?

Он определяет курс, да. Но решает, как реализовывать, исполнительная власть. Тот же президент и военные.

Россию беспокоит конфликт в Сирии. Особенно если он распространится на Сирию, это может затронуть нашу страну Фото: kremlin.ru

«У России нет обязательств перед Ираном, но у Москвы военные в Сирии»

Если на Ближнем Востоке рванет серьезно, для России это хорошо или нет? С одной стороны, у США будет меньше ресурсов поддерживать Украину. А с другой, Иран – близкий союзник России.

У России нет таких обязательств перед Ираном. Россию беспокоит конфликт в Сирии. Особенно если он распространится на Сирию, это может затронуть Россию, так как там наши военные. В любом случае Россия, конечно, не может игнорировать подобные действия Израиля, и отношения с Тель-Авивом еще больше стагнируют. Но опять же, не думаю, что США начнут высаживаться где-то в Ираке для атаки Ирана. Эскалация если и выйдет на новый уровень, то все равно будет носить не такой характер.

Трампа многие, может не без оснований, считают произраильским президентом, в большей степени, чем Байдена. Может ли он использовать эту ситуацию как причину для отказа от военной поддержки Украины или существенного снижения этой поддержки? И как вы думаете, Трамп будет выполнять обещание завершить конфликт Украины и России?

Вопрос в том еще, как он собирается завершать его. Может, он хочет завершить его увеличением помощи Украине до 200 млрд долларов или сколько там они обещали? Непонятны его конкретные пункты. Как сказал, например, экс-госсекретарь Помпео, Трамп может усилить помощь Украине. Вопрос в том, насколько он готов вообще менять позицию в нужном нам русле. Трамп вообще сейчас темная лошадка. Раньше он принимал решения, которые негативно воспринимались Москвой. При нем начались удары по базам в Сирии. При Трампе началась помощь Украине, опять же. И так далее. Тогда это оправдывалось тем, что Трамп демонстрирует, что никогда не был пророссийским политиком. Дискуссионный вопрос – будет ли для России Трамп лучше Байдена. Я не готов сразу сказать.

Но Израиль от победы Трампа выиграет. Это однозначно?

Да, да. Были, конечно, у Нетаньяху проблемы и с ним. Все понимают, что политики, в данном случае на Востоке, могут личные обиды друг на друга направлять. Но не в большой политике, как у США и Израиля. Думаю, их недомолвки могут быть решены.

Эрдоган своими заявлениями демонстрирует антиамериканскую позицию, антизападную, что он такой самостоятельный игрок Фото: kremlin.ru

«Присоединение Турции к БРИКС и ШОС вполне реально»

А как вы оцениваете заявление Эрдогана о вводе войск в Израиль?

Да это популизм обычный. Нужно Турции опять что-то продемонстрировать.

А насчет вступления Турции в ШОС – тоже?

Ну здесь никаких проблем для Стамбула…

Но США против…

Так Турция назло им и вступает. Наоборот, такие заявления играют на руку Эрдогану, он демонстрирует свою антиамериканскую позицию, антизападную, что он такой самостоятельный игрок. Вступление в ШОС и БРИКС играет на выход Турции из-под влияния Америки, чтобы Турция была многовекторная. Вполне реально присоединение Турции к этим структурам.

Но Турция при этом из-под военного зонтика США не выйдет никогда? Ведь в НАТО Турция вступала в ответ на давление Советского Союза?

Ну да, Сталин ставил ей ультиматумы, и это подтолкнуло Турцию к присоединению к НАТО. Но Турция всегда не только в НАТО принимала участие, она и на страны Востока ориентировалась. Да и с Израилем всегда у нее были сложные отношения. Турция полностью не разделяла позицию НАТО никогда. Она всегда пыталась сохранять и позитивные отношения даже с Советским Союзом.

Кирилл Семенов – политолог, политический обозреватель и специалист по Ближнему Востоку, эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД). Соавтор и автор разделов научных монографий: Схватка за Ближний Восток: региональные акторы в условиях реконфигурации ближневосточного конфликта (2019): Метаморфозы сирийской оппозиции (2021): Rethinking the Religious Factor in Foreign Policy (2021).