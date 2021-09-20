Кирилл Петров забил сотую шайбу за «Ак Барс»

Сегодня нападающий Кирилл Петров забросил сотую шайбу за казанский «Ак Барс». Юбилейным стал его победный гол в ворота подольского «Витязя» (2:1) за 100 секунд до конца встречи.

В регулярных чемпионатах Петров отличился 83 раза, еще 17 голов нападающий забросил за «Ак Барс» в плей-офф.

Хоккеист является воспитанником «Ак Барса», за казанскую команду выступали его отец и дед. Помимо «Ак Барса», 31-летний форвард играл за «Нефтяник» (Альметьевск), «Барс» (Казань), «Югру» (Ханты-Мансийск), «Бриджпорт Саунд Тайгерс» (Бриджпорт), ЦСКА (Москва) и «Авангард» (Омск).

Петров является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина (2010), серебряным призером чемпионата России (2007, 2020).