Кирилл Петров вернулся в состав «Ак Барса» и сыграет против минского «Динамо»

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от игры регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» из Минска. Встреча состоится сегодня в Казани, начало в 19.00.

«Минск – быстрая, мастеровитая команда. Здесь надо обратить внимание на наше исполнение, в первую очередь точные передачи, хорошее движение, правильный настрой и, естественно, на игру в неравных составах», — приводит слова Бабенко пресс-служба «Ак Барса».

Также специалист рассказал о выводах после игры с «Адмиралом» и анонсировал возвращение на лед Кирилла Петрова.

«Мы, мягко скажем, были "недовольны" качеством игры. Но, опять же, это была первая домашняя игра. Было волнение, хотели сыграть на результат, где-то что-то не получалось. Сегодняшний матч будет не менее сложным, надо с первых до последних минут исполнять задание, играть в свой хоккей.

Серьёзных изменений нет. Кирилл Петров выздоровел, он сегодня появится на льду», — заявил Бабенко.

Напомним, для Петрова сегодняшняя игра станет первой в нынешнем сезоне. Ранее форвард выходил в составе «барсов» на предсезонном турнире.

«Ак Барс» после трех сыгранных матчей занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ. В последней игре команда Олега Знарка оказалась сильнее (2:1 ОТ) «Адмирала» в Казани.