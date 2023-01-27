Кирилл Меньшов назвал главные тренды ИТ-отрасли России в 2023 году в условиях санкций

Для устойчивого развития экономики и обретения независимости от зарубежных компаний Россия должна разработать собственную мобильную экосистему — объединенный продукт крупных игроков отечественного рынка. Об этом заявил на встрече с журналистами, посвященной трендам IT-отрасли в условиях санкций в 2023 году, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

«Россия долгое время развивала свою мобильную экосистему внутри американских национальных мобильных экосистем. Не секрет, что экосистемы Apple и Google живут по американским законам и управляются западными компаниями, которые на свое усмотрение вводят те или иные санкции. Поэтому мы последовательно выступаем за то, чтобы в России появилась своя национальная мобильная экосистема, потому что не знаем, что будет происходить дальше», — сказал он.

Спикер пояснил, что при этом необходимо разделять мобильную операционную систему и экосистему в целом. Мобильная операционная система — это «начинка» телефона, то, благодаря чему он работает. Национальная мобильная экосистема — понятие более обширное, которое включает все компоненты — сами устройства, различные сервисы, в том числе по оплате и хранению баз данных.

Кирилл Меньшов отметил, что национальная мобильная экосистема могла бы стать совместным продуктом крупных отечественных компаний. Однако в настоящее время крупные игроки рынка еще не пришли к однозначному решению по данному вопросу.

До недавнего времени компании России недостаточно активно использовали облачные хранилища. После введения специальной военной операции и антироссийских санкций необходимого для работы оборудования у них стало меньше. Крупные компании, в том числе «Ростелеком», решили такие вопросы благодаря перестроению логистических цепочек и развитию сотрудничества с российскими производителями. Однако небольшие компании оказались в сложной ситуации.

«С точки зрения платформенных решений сейчас набирают силу „облачные“ предложения. Компании понимают, что им проще взять ресурсы в „облаке“, чем решать проблемы с дефицитом и доступностью оборудования, его поддержкой и ремонтом. Спрос на „облачное“ хранилище сейчас есть», — заметил Кирилл Меньшов.

О развитии IT-трендов в регионах эксперт выделил в этой части две главные особенности. Во-первых, это IT-централизация, при которой создаются единые информационные системы. Таким образом, для каждого региона становятся доступными единые информационные сервисы. Во-вторых, теперь каждый человек может, не выходя из дома, удаленно работать в любой компании России.

Спикер рассказал о существующих кибер-угрозах. Не секрет, что большинство российских сервисов регулярно подвергаются DDoS-атакам. Самым простым и действенным способом борьбы с этими атаками является географическая блокировка ip-адресов. Одни компании вводят временную блокировку, а другие — постоянную. В этой части Меньшов также отметил ряд интересных моментов.

«Во-первых, мы видим массовый DDoS, но с ним все более-менее научились работать. Второе — идет постоянная охота за персональными данными, ведется целенаправленная работа по их краже, создаются агрегаторы утекшей информации. Это важный тренд с точки зрения воздействия на общество, когда персональные данные оказываются в публичном доступе. В-третьих, случаются единичные факты адресного проникновения. Но не стоит ожидать того, что в 2023 году DDoS-атак будет меньше», — подчеркнул он.

В заключение спикер отметил, что главной задачей Ростелекома в 2023 году есть и остается дальнейший устойчивый рост и развитие в условиях импортозамещения.