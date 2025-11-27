news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 27 ноября 2025 11:58

Кирилл Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по заброшенным шайбам в большинстве

Читайте нас в
Телеграм

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов забил победный гол в большинстве в овертайме матча с «Чикаго Блэкхоукс» (4:3 ОТ). Этот гол позволил россиянину повторить клубный рекорд «Миннесоты» по голам в большинстве.

Теперь по заброшенным шайбам в большинстве Капризов делит первое место с Заком Паризе, у обоих хоккеистов по 69 таких голов. Также этот гол стал для Капризова 199-м за «Миннесоту», что позволяет ему разделить третье место с Паризе среди снайперов в истории клуба.

В активе Капризова 28 (14+14) очков в 24 матчах чемпионата. «Миннесота» продлила победную серию до шести игр и выиграла 10 из 12 последних матчей.

#НХЛ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

«Поддержать наших бойцов»: студентки Лениногорского колледжа делают окопные свечи для СВО

26 ноября 2025
Татарстан экспортировал халяльную продукцию на 27 млн долларов

Татарстан экспортировал халяльную продукцию на 27 млн долларов

26 ноября 2025