Кирилл Капризов может вернуться на лед уже в ближайшей игре с «Ютой»

Фото: nhl.com

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может вернуться может вернуться в состав уже в ближайшей домашней игре с «Ютой». Он уже принимает участие в тренировке в среду, а главный тренер Джон Хайнс заявил, что он «осторожно оптимистичен» в вопросе допуска россиянина на матч, который пройдет в ночь на 24 января на домашней площадке «Уайлд».

«Я думаю, мы подождем до завтра, обсудим с тренерами, но я осторожно оптимистичен в отношении того, что вернется я к ближайшему матчу», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

Напомним, Кирилл Капризов пропустил уже двенадцать матчей из-за травмы нижней части тела. При этом, он по-прежнему остается лидирером «Миннесоты» по заброшенным шайбам – таковых на его счету 23. А также по передачам – их 27 в 34 играх.