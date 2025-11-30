Кирилл Дмитриев получил награду Торговой палаты США за развитие диалога с Вашингтоном

Спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев получил награду Торговой палаты США за вклад в развитие диалога между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщает «ТАСС».

Он сообщил, что Американская торговая палата отметила его «лидерство в содействии диалогу» между двумя странами.

Дмитриев также отметил, что в России сейчас продолжают работать более 150 американских компаний, и свыше 70% из них присутствуют на российском рынке более 25 лет.

Он заявил, что, по оценкам Фонда, американский бизнес потерял свыше 300 млрд долларов потенциальной прибыли из-за политики бывшего президента США Джо Байдена.